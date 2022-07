Mann (69) stürzt von Heulader - Wirbelverletzungen

Wie gefährlich Heuarbeiten sein können, musste am Donnerstag ein 69-Jähriger im Bregenzerwald in Vorarlberg am eigenen Leib erfahren. Der Mann stürzte von seinem Heulader zu Boden und erlitt dabei so schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen werden musste.