Gas-Mangel, Teuerung, Pandemie: Die große Krise

7. Was also tun? Der Autor Max Frisch soll von der Krise als Chance gesprochen haben, man müsse ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ob das Zitat so stimmt oder Frisch nur zugeschrieben wurde, das ist egal. Es handelt sich so oder so um eine nicht sehr kluge Halbwahrheit. Weil lediglich jene ihre Chance nutzen und den katastrophalen Beigeschmack bekämpfen können, welche mehr als genug Geld haben.