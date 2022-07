„Ich darf am Notkamin keinen Ofen anschließen“

Notkamin nur für Notfälle

Aber Anschließen bei Notkaminen ist nicht so einfach möglich, erklärt Michael Huemer, Leiter der Hausverwaltung der Lawog: „Ein Notkamin ist, wie der Name schon sagt, für Notfälle da. Und so ein Notfall braucht eine Notverordnung des Landeshauptmanns.“ Sprich: Nur weil wir alle davon reden, dass es eine Krise gibt, ist dies noch kein Grund. Außerdem ist für die Genossenschaft - und andere Wohnbauträger - so ein Anschluss ein großes Kostenrisiko, da die Kamine erstmal überprüft werden müssten. Außerdem könne in großen Anlagen nicht jeder heizen, wie er möchte.