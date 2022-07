Alles „sehr gut“ in unseren Schulen? Mitnichten!

Der Auftritt hat bei so manchem Pädagogen den Puls in die Höhe steigen lassen. So auch bei der Vorsitzenden der Pflichtschullehrergewerkschaft, Alexandra Loser. Dass nur noch 15 Vollzeitstellen offen sein sollen, wie Schöbi-Fink betonte, kann die Personalvertreterin nicht nachvollziehen. Tatsächlich finden sich auf der Homepage der Bildungsdirektion immer noch 34 offene Lehrerstellen - die meisten in Vollzeit. Einige davon in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, aber auch in den Nebenfächern werden Lehrkräfte gesucht.