Bauernhof neben Flughafen Linz in Flammen

Mehrere Personen, die sich in einem Vierkant-Bauernhof in Hörsching befanden, nahmen hörten kurz vor 21 Uhr Explosionen. Sie sahen sofort nach und stellten fest, dass beim Wirtschaftstrakt im Bereich der Traktorgarage bzw. des Hackschnitzellagers einer der dort abgestellten Traktoren in Vollbrand stand. Der Traktor war kurze Zeit zuvor noch in Verwendung und wurde in der Halle geparkt.