Familienvater entkam in letzter Sekunde dem Tod

Steinbrocken fetzte Haustüre heraus

„Da haben wir gedacht, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind“, sagt seine Lebensgefährtin. Doch was das Paar und die beiden kleinen Töchter dann erleben mussten, wird sie ein Leben lang begleiten. „Auf einmal fing das Haus zu beben an, und da wusste ich sofort, da kommt noch was“, sagt der 36-jährige Familienvater. Sofort schickte er seine Marilyn in den ersten Stock zu den Kindern.