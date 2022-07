LR Fellner: Steuerstopp für Arbeiten im Gegendtal

„Es ist höchste Zeit, dass die Aufräumarbeiten im Gegendtal von allen Steuern befreit werden“, fordert Fellner: „Die Kärntner Landesregierung hat alles Machbare an Soforthilfe und langfristigen Maßnahmen umgesetzt oder in Ausarbeitung. Jetzt ist es höchst an der Zeit, dass die Bundesregierung endlich etwas tut!“ Daher fordert er zusätzlich eine Vorauszahlung des Bundes an den Katastrophenfonds des Kärntner Nothilfswerks.