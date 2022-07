Salzburg Regionalligisten sind Fans der Reform

Lange soll es die Liga in dieser Form aber nicht geben, denn es gibt jetzt schon wieder neue Überlegungen. Salzburg soll schon in naher Zukunft gemeinsame Sache mit Oberösterreich machen. Regionalliga-Klassenobmann und Seekirchen-Boss Anton Feldinger würde eine Liga mit Oberösterreich begrüßen: „Tirol und Vorarlberg wollen ohnehin nicht mit uns fusionieren. Zudem wäre es mit Oberösterreich aus sportlicher Sicht interessanter. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass es viele Vereine in Salzburg so sehen wie ich.“