Tirolerin überwies Betrüger mehr als 100.000 Euro

Die 42-jährige Unterländerin hatte Anfang Mai 2022 über eine Internetplattform einen angeblich britischen Mann kennengelernt. Der Verdächtige gab im Zuge der folgenden Chats an, dass er einen Koffer mit Gold und anderen Wertgegenständen an die Österreicherin verschickt habe, dieser aber von der Zollwache am Flughafen Wien abgefangen worden sei. Die Frau überwies über Aufforderung des Verdächtigen dann einen niederen fünfstelligen Eurobetrag zur Auslösung des Koffers, den sie aber nie erhalten hat.