„Wir wollen auch künftig leistbares Wohnen bieten“

Blick in die Zukunft

„Die Zahl der Wohnungen ist auf 15 Jahre ausgelegt. Wir haben jetzt schon 60 bis 80 Anfragen für Wohnungen im Jahr, die Nachfrage ist also enorm“, so der Bürgermeister. Auf die Kritik der Opposition wegen Verbauung und Betonflut will er aber nicht eingehen, denn für ihn zählt die Perspektive: „Wir wollen auch in 15 Jahren noch leistbares Wohnen für unsere Kinder anbieten können. Und da braucht es eben dieses Vorhaben mit gemeinnützigen Bauträgern.“