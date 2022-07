Betonlawine rollt an: Protest gegen neuen Ortsteil

Protest-Kampagne läuft an

Während sich die sozialdemokratische Bürgermeisterpartei aktuell noch felsenfest hinter das Projekt stellt, startet die Opposition eine große Sommerkampagne mittels Unterschriftenlisten und Co.: „Wir haben online bereits 550 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt und starten in den nächsten zwei Wochen mit unseren Hausbesuchen. Wir stellen uns nicht gegen üblichen Zuzug, aber dieses Projekt gefährdet nachhaltiges Wachstum“, so die Protestierenden.