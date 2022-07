Auch Staatsanwalt ermittelt in Schwarzbau-Affäre

„Krone“-Kommentar: Bürgermeister in der Zwickmühle

Noch ist völlig offen, ob die Ermittlungen in Enzenkirchen zu einer Anklage führen. Sollte der Altbürgermeister aber vor den Richter treten müssen, wäre er nicht der erste Ortschef, dem Entscheidungen über Umwidmungen und Baurecht rechtlich zum Verhängnis werden. Die Bürgermeister sind in einer Zwickmühle. Einerseits müssen sie in erster Instanz Entscheidungen zu einer äußerst diffizilen (Rechts-)Materie treffen, andererseits möchten sie - wohl auch mit Blick auf die nächste Wahl - den Bürgern das Leben nicht schwer machen. Weitreichende Entscheidungen im Baurecht sollten deshalb unabhängige Juristen des Landes treffen.