Frau niedergestochen, die Kinder schützte: Urteil

Ein seit Jahren an paranoider Schizophrenie leidender Mann, der im Zuge einer akuten Psychose im Februar eine zweifache Mutter in ihrem Haus in Wien-Donaustadt fast getötet hätte, ist am Donnerstag von einem Schwurgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Entscheidung des Gerichts ist bereits rechtskräftig. „Ich war ziemlich verwirrt damals“, meinte der 35-Jährige vor Gericht, wollte aber keine weiteren Angaben machen.