Einbruch entpuppt sich als gezielte Messer-Attacke

Eine blutige Attacke auf eine Frau in Wien-Donaustadt stellt sich nach der Einvernahme des Opfers anders dar, als zunächst angenommen. Nicht ein überraschter Einbrecher hatte in der Nacht auf Dienstag auf die 42-Jährige eingestochen, es dürfte sich vielmehr um die gezielte Attacke eines psychisch kranken Mannes gehandelt haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.