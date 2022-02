Einbrecher stach Wienerin (42) mit Messer nieder

Zum Einbruch kam es am frühen Morgen gegen 4.45 Uhr. Der Verdächtige hatte mit einem Stein die Terrassentür eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus im Bezirk Donaustadt verschafft. Die 42-Jährige wurde durch den Lärm geweckt und hielt Nachschau. Plötzlich stand sie dem Einbrecher gegenüber, der ein Messer zückte und auf die Frau einstach. „Die 42-Jährige wurde schwer verletzt. Sie erlitt eine Stichverletzung in der Brust, zudem auch mehrere Schnittverletzungen“, so die Sprecherin der Wiener Berufsrettung, Corina Had, gegenüber krone.at.