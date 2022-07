„Salzburg würde gut zur DTM passen“

Momentan weilt die DTM in der Sommerpause. Die Hälfte der Saison ist absolviert, vier Wochenenden mit jeweils zwei Rennen stehen noch an. Im kommenden Jahr könnten die größte Tourenwagen-Serie auch erstmals in Salzburg Station machen. Gespräche über einen Halt am Salzburgring laufen. Das bestätigte auch DTM-Chef Gerhard Berger gegenüber der „Krone“: „Salzburg ist eine historische Strecke, die gut zur DTM passen würde. Wir sind mit dem Geschäftsführer vom Ring in Kontakt.“