Barbie macht Mode: Stars lieben den coolen Style

Vor allem eine Farbe setzt wohl jeder mit Barbie in Verbindung: Pink. Die knallige Zuckerlfarbe erfreut sich heuer in der Mode großer Beliebtheit. Herzogin Kate strahlte beim Besuch in Belize in einer pinken Glitzerrobe, Glenn Close legte bei der Met-Gala in Pink einen ebenso aufsehenerregenden Auftritt hin wie Brooklyn Beckhams Ehefrau Nicola Peltz.