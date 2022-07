Rund 100 Feuerwehrleute bei Bauernhofbrand

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im niederösterreichischen Bezirk Horn. Rund 100 Feuerwehrleute standen in Maiersch in der Gemeinde Gars am Kamp bei einem Bauernhofbrand im Einsatz. Das Feuer hinterließ starke Schäden, Verletzte gab es jedoch keine.