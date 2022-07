Im Kampf ums Bullen-Tor hat Köhn die Nase vorne

Doch wie die „Krone“ aus Bullen-Kreisen erfuhr, dürfte sich der Deutsche wohl erneut hinten anstellen müssen. Köhn hat im internen Ranking weiterhin die Nase vorne und startet vermutlich auch als Einser in die neue Saison. Das kommt nicht überraschend, denn der 24-Jährige hat sich in der vergangen Spielzeit kaum etwas zu Schulden kommen lassen. „Ich will in meiner Entwicklung heuer den nächsten Schritt machen“, hat Köhn viel vor.