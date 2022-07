„Entspannter“ Mick Schumacher auf der Überholspur

Nach seinem sechsten Platz in Österreich (bisher bestes Karriere-Ergebnis) wird Mick Schumacher mit Lob überhäuft. Die Fans wählten den 23-jährigen Haas-Piloten sogar zum besten Fahrer des Rennens in Spielberg. Auch sein Teamchef Günther Steiner, der zu Saisonbeginn nicht mit auch öffentlicher Kritik am Sohn von Rekord-Weltmeister Michael gespart hatte, sagt zufrieden: „Mick bekommt das Auto und das ganze Rundherum in der Formel 1 immer besser in den Griff. Er wirkt jetzt entspannter, das Puzzle setzt sich langsam zusammen.“ Micks berühmter Nachname ist laut Steiner „Fluch und Segen“, jetzt müsse er sich in der Elite festsetzen und stabilisieren, die Nebengeräusche der „Königsklasse“ noch mehr ausblenden.