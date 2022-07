Bis zu 38 Grad: Hitzewelle kommt nach Österreich

Hitzewelle im Anmarsch

Dafür wird für kommende Woche eine Hitzewelle mit teilweise bis zu 38 Grad vorhergesagt. Demnach soll es bis zum Wochenende in ganz Österreich durchgehend heiß und trocken bleiben. Nur im Westen können am Donnerstag vereinzelt Gewitter auftreten, die dann auch am Freitag für eine ordentliche Abkühlung sorgen werden.