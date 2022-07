Expat-Studie: Österreicher „extrem unfreundlich“

Vorletzter Platz bei Freundlichkeit

Ein Spitzenplatz wäre für Österreich also durchaus realistisch gewesen - wäre da nicht die „extreme Unfreundlichkeit“ der Bevölkerung. Mit Platz 49 im Bereich „Eingewöhnung im Ausland“ gehört Österreich zu den weltweit am schlechtesten bewerteten Aufenthaltsländern für Expats. In der Kategorie „Freundlichkeit“ belegt die Alpenrepublik den vorletzten Platz. Außerdem finden es Expats schwierig, in Österreich Freunde zu finden.