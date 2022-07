Millionen Menschen am Rande des Hungertods

Der starke Anstieg der Nahrungsmittelpreise seit der russischen Invasion in der Ukraine hat die durch die Corona-Pandemie bereits ohnehin angespannte Krisensituation in vielen Ländern zusätzlich verschärft. Millionen Menschen stehen am Rande einer Hungersnot. Dabei trifft es jene am härtesten, die ohnehin zu den Ärmsten gehörten.