Wie man beim täglichen Einkauf sparen kann

Too Good to Go: App gegen die Verschwendung

Die Sozialmärkte retten damit täglich Tonnen von Lebensmitteln, dieses Ziel hat auch Too Good to Go: Mit der App können Nutzer Nahrungsmittel retten, die am Ende des Tages übrig bleiben. „Für 2,99 Euro bekommt man ein Paket im Wert von zehn Euro, für 3,99 Euro eines um zwölf Euro“, erklärt Chef Georg Strasser. Partner sind unter anderem Spar, Bäckereien, Hotels, Restaurants und Tankstellen.