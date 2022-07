Uni-Rektor Lehnert glaubt an Wiederwahl

Das Anforderungsprofil ist fertig, der Ausschreibungstext geschrieben. Menschen, die sich für den Rektor-Posten an der Universität Salzburg interessieren, haben schon bald die Gelegenheit, sich zu bewerben. Ein Kandidat ist dabei schon sicher: Der amtierende Rektor Hendrik Lehnert. Seine Amtszeit geht noch bis September 2023, er will sich für eine weitere bewerben. Überzeugen will er mit „all dem, was wir gemacht haben“, sagt er. So habe das Rektorat die Uni in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf „sehr solide und zukunftsweisende Füße gestellt“, sagt der aktuelle Chef der Hochschule.