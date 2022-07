Was sind „echte Familien“ für richtige Politik?

Aber, Scherz beiseite, das klingt verdächtig nach einem möglichen (generellen) Diskriminierungsfall. Für SPÖ-Politikerin Renate Heitz ist es zumindest ein Versuch Haimbuchners, von aktuellen Problemen, etwa in Sachen fehlender Teuerungshilfe, abzulenken: „Haimbuchner will mit dem Plakat aufregen und ablenken. Natürlich kennt er die exakten Zahlen für Oberösterreich und weiß, dass nur vier von zehn Familien so aussehen wie am Bild. Er sollte lieber mehr Zeit und Energie in seinen Beruf stecken als in Fotoshootings. Immer weniger Familien wissen, wie sie sich den Alltag leisten können, er versagt als Familien-Landesrat völlig. Bis heute hat er keine finanzielle Entlastung für über 400.000 oberösterreichische Familien zusammengebracht, während die Teuerung weiter steigt und steigt.“