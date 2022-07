Kulturfest mit Publikumslieblingen und Virtuosen

Zahlreiche Konzerthighlights

Star-Geiger Benjamin Schmid gastiert am 23. Juli mit einer Hommage an den Violinen-Virtuosen Fritz Kreisler. Krönender Abschluss ist ein außergewöhnliches Konzert mit Werken von Schubert bis Beethoven mit Emmanuel Tjeknavorian an der Violine. „Wir haben heuer einen ausgeprägten Streicherschwerpunkt“, betont der künstlerische Leiter Harald Kosik.