Einsatzkräfte ziehen Bilanz: „Überraschend ruhig“

Entgegen einiger Meldungen in den sozialen Medien haben die Einsatzkräfte am Sonntag bei der Formel 1 in Spielberg von wenig Problemen gesprochen. Die Polizei berichtete von ein paar Raufereien und Diebstählen. Der Verkehr bei der Anreise war zäh, aber geordnet. Anzeigen wegen sexueller Belästigung lagen bis Rennbeginn keine vor.