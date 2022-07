„Inakzeptabel“: Formel 1 ermahnt Spielberg-Fans

Rund um den Red Bull Ring in Spielberg sind bisher mehrere sexistische Vorfälle von Fans gemeldet worden. Auf Twitter wurden am Wochenende Beiträge gepostet, in denen es vor allem um Frauen gehen soll, die auf dem Ring-Gelände verbal oder physisch belästigt worden seien. Die Formel 1 stehe mit dem Veranstalter und dem Sicherheitsdienst in Kontakt.