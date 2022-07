303.000 Fans! Spielberg jubelt über Rekord

Mit 303.000 Zuschauern hat das Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Spielberg den Österreich-Rekord geknackt und ist damit das größte Sport-Event des Jahres in Österreich, hieß es am Sonntag seitens der Verantwortlichen am Red Bull Ring. Der Ticketstart für 2023 beginnt am Montag: Im kommenden Jahr wird das Rennwochenende von 30. Juni bis 2. Juli stattfinden.