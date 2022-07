Vor Sommerpause kommen noch Sobotka und Schramböck

Den Anfang macht Sobotka, der Vorsitzender des Untersuchungsausschusses ist, am Mittwoch. Für diesen Tag sind auch der geschäftsführende Direktor des BAK und eine mittlerweile pensionierte BAK-Beamtin vorgesehen. Das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung führte bereits vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos 2019 Erhebungen durch. Am Donnerstag folgt die ehemalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Ursprünglich wären der Bundespolizeidirektor und ehemalige Flüchtlingskoordinator Michael Takacs, sowie der ehemalige Kabinettschef von Ex-VP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Gernot Maier vorgesehen gewesen. Beide sind am Donnerstag jedoch verhindert.