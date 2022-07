Werden Sie sich je frei fühlen, Herr Grasser?

Geboren am 2. Jänner 1969 in Klagenfurt. Grasser studiert Betriebswirtschaftslehre. In den Neunziger Jahren holt Jörg Haider ihn in die Politik. Sieben Jahre lang (2000 - 2007) ist er unabhängiger Finanzminister in der schwarz-blauen Regierung von Wolfgang Schüssel. Ab 2009 wird 10 Jahre lang wegen Korruption gegen ihn ermittelt.

Im Buwog-Prozess wird er im Dezember 2020 - nicht rechtskräftig - zu acht Jahren Haft verurteilt. Grasser ging in Berufung. In einem anderen Prozess wurde er am 4. Juli vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. Der Ex-Politiker ist seit 2005 mit Fiona Grasser (offiziell Pacifico Griffini Grasser) verheiratet.