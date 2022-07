Kate verzauberte im gelben Kleid auch Tom Cruise

Am Samstagnachmittag nahm Herzogin Kate erneut in der Royal Box in Wimbledon Platz. Als bekennender Tennis-Fan wollte sich die Dreifach-Mama natürlich das Damen-Finale zwischen Elena Rybakina und Ons Jabeur nicht entgehen lassen. Während die 40-Jährige aber gespannt das Match am Centre Court verfolgte, schien für einen weiteren berühmten Gast das Duell auf dem Rasen fast zur Nebensache.