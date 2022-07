Herzogin Kate mit Marilyn-Moment in Wimbledon

Huch! Am Dienstag hat Herzogin Kate in Wimbledon Marilyn Monroe glatt Konkurrenz gemacht. Die schöne Ehefrau von Prinz William hatte an diesem Nachmittag nämlich ihre liebe Mühe damit, ihr himmelblaues Kleid mit weißen Polka-Dots in Zaum zu halten. Allein ihrem guten Reaktionsvermögen war es zu verdanken, dass der 40-Jährigen kein royales Outift-Hoppala passierte.