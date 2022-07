„Schwimm-Offensive“ kommt Linzer Eltern teuer

Wien 25 Euro, Linz 160 Euro

Und das, weil man sich das zusätzlich geschaffene Kursangebot erst einmal leisten können muss. Denn während im Rahmen der Aktion „Wien schwimmt“ Eltern in der Bundeshauptstadt für einen zehn Einheiten dauernden Intensivkurs gerade mal 25 Euro zu berappen haben und etwa in Graz die städtisch gestützten Kurse zuletzt sogar nur 10 Euro kosteten, muss man bei uns in Linz satte 160 Euro pro Kind auf den Tisch legen. Nur wenn man über einen Aktivpass verfügt, spart man die Hälfte. Nicht nur Rathaus-Insider vermuten, dass hier die Stadt zwar die einzelnen Vereine an einen Tisch zusammengebracht hatte, um zusätzliche Kurse zu initiieren, aber definitiv keine finanziellen Mittel zuschießt, damit auch möglichst viele Kinder das Angebot nutzen.