Strikte Gesetze, doch Abe starb durch Geisterwaffe

In Japan gilt eines der strengsten Waffengesetze weltweit. Anders als in den USA werden in dem Inselreich sowohl der Verkauf als auch der Besitz von Waffen strikt kontrolliert. Außer Soldaten und Polizisten trägt fast niemand eine Handfeuerwaffe. Trotzdem ist am Freitag der frühere Premier Shinzo Abe bei einem Schussattentat getötet worden. Die strikten Gesetze haben in diesem Fall leider nichts genützt: Der Mörder verwendete eine „Geisterwaffe“.