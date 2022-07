Jetzt ist es fix: Neuer Rektor für die TU Graz

Bischof ist in der Obersteiermark aufgewachsen

Geboren 1967 in Saanen in der Schweiz und aufgewachsen in der Obersteiermark, studierte Horst Bischof Informatik an der TU Wien und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BOKU Wien tätig. Als Universitätsassistent kehrte er an die TU Wien zurück, wo er 1993 promovierte und sich 1995 habilitierte.