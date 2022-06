Jetzt ist es fix: Riedler wird Rektor der Uni Graz

Peter Riedler, 1969 in Graz geboren, promovierte im Bereich Völkerrecht und Europarecht an der Universität Graz. Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem ins Europäische Parlament in Brüssel, in die Steiermärkische Landesregierung, 2002 ins Bundeskanzleramt, mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Forschung, sowie 2007 als Director of Public Affairs zur AVL List GmbH in Graz. Seit 2011 ist Riedler Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung und seit Oktober 2019 Vizerektor für Finanzen, Personal und Standortentwicklung an der Universität Graz. Seit Dezember 2021 ist Dr. Peter Riedler geschäftsführender Rektor.