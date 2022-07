Mitreden: Was Sie über die Formel 1 wissen müssen

Eine einzigartige Formel 1- Saison 2022

Es ist die längste Formel-1-Saison aller Zeiten mit 22 Rennen. Gestartet wurde im März in Bahrain, im November wird sie in Abu Dhabi beendet. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg ist der 11. Stopp und findet heuer zum 35. Mal statt. 1963 wurde er erstmals ausgetragen, aber am Flugplatz in Zeltweg. Die prestigeträchtigsten Rennen: Monaco, Monza, Silverstone, Spa.