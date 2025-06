Chaos an der Nordbahn sorgt für Pendler-Leid

Züge fallen aus, Pendler müssen warten

Am Dienstag brach über die Pendlerscharen das nächste Leid herein! Zwei Züge aus Bernhardsthal – der um 7.14 Uhr und jener, der eine Stunde später hätte Richtung Wien fahren soll, fielen aus. Um irgendwie weiterzukommen, mussten sich die Pendler in Schnellbahnen quetschen. Begründung ÖBB: Technische Störung!