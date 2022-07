Gedämpfte Hamilton-Erwartungen für Spielberg-GP

Das wünscht sich auch Hamilton. „Silverstone war großartig, aber ich weiß nicht, ob das so weitergeht. Denn in Österreich war es noch nie einfach für uns“, sagte der siebenfache Weltmeister in Spielberg. Sein Heimrennen in England habe ihm viel Selbstvertrauen gegeben. Ob er aber auch bereits wieder gewinnen könne, sei schwer zu sagen. „Wenn ich mir anschaue, wo wir am Saisonstart waren, geht es in die richtige Richtung. Das Auto hat definitiv das Potenzial zu siegen. Dazu muss aber bei uns alles perfekt zusammenlaufen, denn wir sind noch nicht auf dem Niveau der beiden Teams vor uns“, ist dem Briten bewusst.