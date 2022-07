„Für Sieg in Spielberg, werde ich leiden müssen“

Der Sohn des zweifachen Rallye-Weltmeisters kann und will sich mit der Nummer-2-Position bei der Scuderia nicht anfreunden. Mit dem Silverstone-Sieg im Hinterkopf hat er Blut geleckt. Aber Sainz weiß auch, dass es extrem harter Arbeit bedarf. „Wir haben in Silverstone das Set-up leicht verändert, es war alles andere als bequem, aber ich habe schon im dritten freien Training gespürt, dass da viel möglich ist. Im Rennen hat mir trotzdem ein wenig der Grip gefehlt. Nun hoffe ich, dass wir in Spielberg das Set-up feintunen und wieder um den Sieg kämpfen können. Eines ist aber sicher: Ich werde mich mit diesem Auto weiter steigern, aber: Um mit dieser Maschine erfolgreich zu sein, werde ich auch leiden müssen!“, meinte Sainz, der an seine Anfänge zurückdachte: „In meiner Karriere war es nie einfach, aber wenn mich dieser Sport etwas gelehrt hat, dann ist es, dass du nie deine Ziele aus den Augen verlieren, nie aufgeben darfst.“