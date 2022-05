Gastronomie: Wirt bietet Gehalt von 3200 € netto

Wie war die Resonanz auf dieses unüblich gute Angebot in der Branche und im eigenen Haus?

In meinem Betrieb habe ich das mit meinen Leuten besprochen und allen freiwillig eine Gehaltserhöhung angeboten. Ich hoffe nicht, dass es schlechte Stimmung gibt. Von den Kollegen der Branche wurde ich schon kritisiert und teilweise sogar beschimpft, aber ich kann nur entgegnen: Man kann die Augen zumachen – oder was tun.