„Die wohl schwierigste Zeit für die Gastronomie“

Kaum geöffnet, waren sie auch schon wieder zu - so ging es den Gastronomiebetrieben in den vergangenen zwei Jahren. Sie wurden als Erste geschlossen und durften - außer den Nachtlokalen - als Letzte wieder aufmachen. Und auch jetzt sind die Restaurants die einzigen Orte, an denen noch 2G gilt. Wie geht es den Betreibern damit? Es sei wohl die schwierigste Zeit seit der Nachkriegszeit, hieß es von Branchenvertretern am Dienstag im Rahmen eines Pressetermins zur aktuellen Situation.