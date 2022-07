Wer ist wirklich das Opfer? Raub beim Hauptbahnhof

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Zwei 24-jährige Türken lockten mit einer Zigarette einen Bulgaren in einen dunklen Durchgang am Innsbrucker Hauptbahnhof. Es war Wochenende, zwei Uhr morgens und die Täter betrunken. Sie schlugen das Opfer nieder, verdrehten ihm den Arm bis er brach und nahmen die Geldtasche an sich.