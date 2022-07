PR-Aufträge kosten deutlich mehr

Nur so wenige Informationen wie unbedingt notwendig lässt die Landesregierung heraus, wenn es um ihre PR-Ausgaben geht. Die FPÖ wollte in einer dringlichen Anfrage wissen, wie viel Geld die Landesregierung und ihre Unternehmen für Werbekampagnen ausgeben. Ein paar Zahlen musste die Regierung liefern. Von 2018 bis 2021 summieren sich die PR-Ausgaben der Landesregierung auf 1,65 Millionen Euro. Allerdings stiegen die Ausgaben Jahr für Jahr an. Alleine 2021 waren es bereits mehr als 650.000 Euro.