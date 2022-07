Jetzt geht der Blick Richtung Europameisterschaft

Zwei Landesrekorde im Siebenkampf innerhalb eines Monats persönliche Bestleistungen in allen sieben Disziplinen und dazu das erträumte Debüt beim Hypo Mehrkampfmeeting im Götzner Mösle - inklusive dem höchstrespektablen 16. Rang. „Ja, die bisherige Saison hat meine Erwartungen definitiv übertroffen“, gesteht die Hörbranzerin Chiara Schuler, die am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Dornbirn eine neue 800 Meter-Bestmarke aufstellte und auch ihre Kugel-Topleistung im Freien auf 13,60 Meter steigerte.