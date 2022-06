Schuler und Posch hamsterten fürs Ländle Medaillen

Ergebnistechnisch weniger beeindruckend verlief dagegen das Comeback von Weitspringer Tosin Ayodeji bei der Golden Roof Challenge in Innsbruck. Nur zwei der sechs Versuche des 19-Jährigen waren gültig, am Ende standen 6,61 Meter in der Wertung. „Da fehlte aber ein Meter bis zum Brett“, weiß Benning. „Das zeigt, dass er es nicht verlernt hat. Wir wissen jetzt, woran wir in nächster Zeit zu arbeiten haben."