Siebenkämfperin Schuler in Götzis auf Rekordkurs

Im Kugelstoßen landete ihr erster Versuch bei 13,41 Meter, womit sie nur zwei Zentimeter - oder einen Punkt - hinter ihrer Grosetto-Marke zurückblieb. Und auch über die abschließenden 200 Meter blieb Schuler in 25,25 Sekunden nur vier Hundertstel über ihrer Bestleistung. Damit hält Kiki zur Halbzeit bei 3364 Punkten und hat aktuell 27 Zähler mehr am Konto als bei ihrem Rekordwettkampf in Italien.