100 Jahre alte Leica um 14,4 Mio. Euro versteigert

Sie ist die teuerste Kamera der Welt: Bei einer Auktion in Wetzlar (Hessen) erzielte eine seltene Leitz Camera am Samstag einen Weltrekordpreis von 14,4 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um eine in den Jahren 1923 und 1924 produzierte Leica aus der 0-Serie, von der vor der Markteinführung Mitte der 1920er-Jahre vermutlich nur 23 Prototypen gefertigt wurden. Den Besitzer wechselte die Kamera mit der Nummer 105 im Rahmen der 40. Leitz Photographica Auktion.